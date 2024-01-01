Бой топового украинского боксера отменен: известна причина

Сергей Деревянченко во время работы в тренировочном лагере получил травму. Бой украинца против Роуди Монтгомери не состоится.

Известный украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко 6 января должен был провести поединок против 37-летнего американца Роуди Монтгомери. Однако долгожданное сражение не состоится.

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Бой Деревянченко – Монтгомери отменен

Около недели назад 38-летний Деревянченко получил травму во время работы в тренировочном лагере. Поскольку времени на возобновление не осталось, команде украинца пришлось отказаться от проведения поединка.

Предыдущий бой Деревянченко провел в июне 2023 года, проиграв Хайме Мунгуи. Для Сергея это было пятое поражение в последних семи поединках.

. Американский кабельный спортивный телевизионный канал ESPN признал бой между Деревянченко и Мунгуей лучшим мужским поединком года.

Деревянченко в течение карьеры трижды был претендентом на пояса чемпиона мира в среднем весе. В чемпионских поединках украинец уступал Даниелю Джейкобсу, Геннадию Головкину и Джермаллу Чарло.