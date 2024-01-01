Відомий український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко 6 січня мав провести поєдинок проти 37-річного американця Роуді Монтгомері. Однак довгоочікуваний бій не відбудеться.

Читайте також: Важко прощатись: колишній суперник Усика та Кличка заговорив про завершення кар'єри

Бій Деревʼянченко – Монтгомері скасовано

Близько тижня тому 38-річний Деревʼянченко отримав травму під час роботи в тренувальному таборі. Оскільки часу на відновлення не залишилося, команді українця довелося відмовитися від проведення поєдинку.

Попередній бій Деревʼянченко провів у червні 2023 року, програвши Хайме Мунгуї. Для Сергія це була п'ята поразка в останніх семи поєдинках.

До речі. Американський кабельний спортивний телевізійний канал ESPN визнав бій між Деревʼянченком та Мунгуєю найкращим чоловічим поєдинком року.

Деревʼянченко тричі був претендентом на пояси чемпіона світу в середній вазі. У чемпіонських поєдинках українець поступався Даніелю Джейкобсу, Геннадію Головкіну та Джермаллу Чарло.