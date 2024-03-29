"Я откушу тебе ухо, Майк": дерзкий блогер пообещал повторить выходку Тайсона

Популярный американский ютубер-боксер Джейк Пол проведет бой против легендарного Майка Тайсона. Соперники громкими заявлениями подогревают зрительский интерес к поединку.

Джейк Пол на своей странице инстаграм опубликовал видео с тренировки. Ютубер отрабатывал удары, а по завершении серии обратился к “Железному Майку”.

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Джейк Пол повышает ставки

Пол вспомнил легендарный бой Тайсона и Холифилда, во время которого бешеный Майк откусил кусок уха у соперника. Блогер решил потроллить 57-летнего ветерана, пригрозив ему, что проделает с ним тоже самое.

"Майк, Майк! Твои руки не смогут поразить то, что не видят твои глаза!

Я откушу тебе ухо, Майк", – заявил Пол.

Видео тренировки Джейка Пола

Напомним, что Майк Тайсон свой последний бой провел в ноябре 2020 года. Тогда легенда бокса в выставочном поединке вышел против Роя Джонса. 8-раундовый бой завершился вничью.

Зато Джейк Пол регулярно выходит на ринг. В начале марта блогер нокаутировал настоящего боксера Райана Бурленда. До этого Пол дрался с бывшими чемпионами UFC Бен Аскреном, Тайроном Вудли и Андерсоном Силвой. Все они покинули ринг побежденными.

Бой между Джейком Полом и Майком Тайсоном состоится 20 июля на "AT&T Stadium" в Арлингтоне (штат Техас). Разница в возрасте между соперниками составляет 30 лет.