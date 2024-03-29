Джейк Пол на своїй сторінці інстаграм опублікував відео з тренування. Ютубер відпрацьовував удари, а по завершенні серії звернувся до "Залізного Майка".

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Джейк Пол підвищує ставки

Пол пригадав легендарний бій Тайсона та Холіфілда, під час якого скажений Майк відкусив шматок вуха в суперника. Блогер вирішив потролити 57-річного ветерана, пригрозивши йому, що зробить з ним те саме.

"Майку, Майку! Твої руки не зможуть вразити те, що не бачать твої очі!

Я відкушу тобі вухо, Майку", – заявив Пол.

Відео тренування Джейка Пола

Нагадаємо, що Майк Тайсон свій останній бій провів у листопаді 2020 року. Тоді легенда боксу у виставковому поєдинку вийшов проти Роя Джонса. 8-раундовий бій завершився внічию.

Натомість Джейк Пол регулярно виходить на ринг. На початку березня блогер нокаутував справжнього боксера Раяна Бурленда. До цього Пол бився з колишніми чемпіонами UFC Бен Аскреном, Тайроном Вудлі та Андерсоном Сілвою. Усі вони залишили ринг переможеними.

Важливо! Бій між Джейком Полом та Майком Тайсоном відбудеться 20 липня на "AT&T Stadium" в Арлінгтоні (штат Техас). Різниця у віці між суперниками становить 30 років.