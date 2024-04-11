"Майк Тайсон не сможет откусить мое ухо": блогер поиздевался над легендарным боксером

Поединок "Железного Майка" и популярного ютубера Джека Пола вызывает повышенный интерес у любителей бокса. Дерзкий блогер уже сделал несколько скандальных заявлений об исходе боя.

Известный блогер Джейк Пол проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона. Разница в возрасте между соперниками составляет 30 лет.

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Ютубер пообещал выбить зубы "Железному Майку"

Джек Пол не сомневается в своей победе над легендой бокса. Блогер уверен, что Тайсон не сможет повторить свой знаменитый укус, когда Холифилд остался без части уха.

Майк не сможет откусить мое ухо, если выбью его зубы. Я быстрее него. Тайсон намного сильнее, однако я свежее,

– заявил Пол.

Скандальный ютубер отметил, что этот бой будет самым тяжелым в его карьере. Несмотря на уважение к Тайсону, он собирается одержать громкую победу.

Главное о бое Тайсона и Пола