Відомий блогер Джейк Пол проведе бій проти колишнього абсолютного чемпіона світу Майка Тайсона. Різниця у віці між суперниками становить 30 років.

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Ютубер пообіцяв вибити зуби "Залізному Майку"

Джек Пол не сумнівається у своїй перемозі над легендою боксу. Блогер впевнений, що Тайсон не зможе повторити свій знаменитий укус, коли Холіфілд залишився без частини вуха.

Майк не зможе відкусити моє вухо, якщо виб’ю його зуби. Я швидший за нього. Тайсон набагато сильніший, проте я свіжіший,

– заявив Пол.

Скандальний ютубер зазначив, що цей бій буде найважчим у його кар'єрі. Попри повагу до Тайсона, він збирається здобути гучну перемогу.

Головне про бій Тайсона та Пола