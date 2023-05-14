Получил нокаут на второй минуте: Потеря потерпел досрочное поражение в UFC – видео боя

Украинский боец смешанных единоборств Игорь Потеря провел свой третий поединок в чемпионате UFC. К сожалению, бой сложился неудачно для нашего соотечественника.

В ночь с 13 на 14 мая в Шарлотте (штат Северная Каролина) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC. Третий раз в соревнованиях принял участие украинский боец Игорь Потеря. Соперником 26-летнего киевлянина был новозеландец Карлос Ульберг, пишет 24 Канал.

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Неудачный бой Потери

С самого начала поединка Поттеря занял центр октагона, пытаясь запутать сеперника обманчивыми движениями. Ульберг отвечал единичными, но точными ударами. Новозеландец пользовался своими физическими преимуществами, держа украинца на безопасной дистанции.

На 2-й минуте боя Потеря попытался выполнить тейкдаун, но получил удар в затылок и оказался на полу. Ульберг бросился добивать украинского бойца. Рефери вынужден был остановить бой и присудить победу техническим нокаутом новозеландцу.

Потеря потерпел 4 поражение в смешанных единоборствах при 19 победах. В чемпионате UFC украинец провел три поединка: 1 победа и два поражения.

Напомним, что в предыдущем бою Потеря отправил на пенсию легенду MMA Маурисио Руа. Украинец посвятил свою победу погибшему на войне фанату Динамо Максиму Яловцову.

Видео боя Потеря – Ульберг