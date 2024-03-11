Скорость все еще при нем: "Железный Майк" продемонстрировал свою форму накануне боя с Полом

В Техасе 20 июля состоится вечер бокса. Главным его событием станет бой легендарного Майка Тайсона против блогера Джейка Пола, который сейчас активно занимается бойцовской карьерой.

Будущий соперник американского боксера уже провел 10 боев, в которых одержал 9 побед. Разница в возрасте между ними составляет 30 лет.

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Тайсон настроен серьезно

Сразу после официального объявления поединка Майк Тайсон сделал заявление в стиле Тараса Бульбы. Он намерен завершить карьеру 27-летнего блогера, которому, по словам легендарного чемпиона, дал дорогу в бокс:

Я начал его путь в боксе в андеркарде моего боя с Роем Джонсом-младшим и теперь планирую его закончить.

Речь идет о последнем бое Майка Тайсона, который он провел в 2020 году против Роя Джонса. Тот выставочный поединок закончился вничью, а в андеркарде Джейк Пол дрался с бывшим баскетболистом Нейтом Робинсоном. Правда, это был второй бой блогера.

Теперь же 57-летний Майк Тайсон показал, как он готовится к предстоящему поединку.

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. Свою профессиональную карьеру Майк Тайсон закончил в 2005 году. На его счету 56 боев, в которых американец одержал 50 побед.