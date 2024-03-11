Майбутній суперник американського боксера вже провів 10 боїв, у яких здобув 9 перемог. Різниця у віці між ними складає 30 років.

До теми У суперниках блогер, який чудово стартував у боксі: відома дата бою легендарного Майка Тайсона

Тайсон налаштований серйозно

Одразу після офіційного оголошення поєдинку Майк Тайсон зробив заяву у стилі Тараса Бульби. Він має намір завершити кар'єру 27-річного блогера, якому, за словами легендарного чемпіона, дав дорогу в бокс:

Я почав його шлях у боксі в андеркарді мого бою з Роєм Джонсом-молодшим і тепер планую його закінчити.

Йдеться про останній бій Майка Тайсон, який він провів у 2020 році проти Роя Джонса. Той виставковий поєдинок закінчився внічию, а в андеркарді Джейк Пол бився з колишнім баскетболістом Нейтом Робінсоном. Щоправда, це був другий бій блогера.

Тепер же 57-річний Майк Тайсон показав, як він готується до майбутнього поєдинку.

Дивіться відео з тренування "Залізного Майка"

Довідка. Свою професійну кар'єру Майк Тайсон закінчив у 2005 році. На його рахунку 56 боїв, у яких американець здобув 50 перемог.