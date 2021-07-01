Бой не на жизнь, а на смерть, – семья Ярмоленко гордится игрой Андрея в матче Украина – Швеция

Андрей Ярмоленко – один из ключевых игроков сборной Украины на Евро-2020. Именно его игра помогла команде выйти в 1/4 финала. Семья футболиста поделилась эмоциями после матча со Швецией.

Поддержка семьи на расстоянии

Родители и сыновья Андрея Ярмоленко прокомментировали триумф украинской сборной в игре со шведами. Семья футболиста безумно волновалась за Андрея, который в роли капитана вел команду вперед в четвертьфинал Евро-2020. Всей семьей они смотрели игру в родном Чернигове. Как рассказала мама, единственный, кто не досмотрел матч до завершения был младший сын игрока Даниил, который заснул в дополнительное время.

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Отец и старший сын лидера сборной Украины Иван признались, что наибольшие волнения были на старте поединка, в начале был очень сложным и напряженным. Задачей Украины было прорваться вперед и довести матч до победы. По словам мальчика, он очень гордится отцом.

Для меня матч был тяжелым. Мы за папу переживаем и очень радуемся, когда он забивает гол,

– сказал 8-летний Иван.

Бой не на жизнь, а на смерть

Николай Ярмоленко, отец вингера, рассказал, что после победного поединка не мог долго заснуть. Эмоции переполняли и держали его до трех часов ночи. Он признался, что после встречи многие друзья звонили и поздравляли с победой.

Бой не на жизнь, а на смерть. Вся Украина болела за наших ребят. Кричали "Давай, Украина! Вперед!" На эмоциях до 3-х ночи не смог заснуть. Это радость. Радость каждого человека, который живет футболом, болеет. Тем более, что там играет наш сын. Ваня пытается играть в футбол, тренируется. Естественно, папа их муштрует: как надо делать, как надо набивать мяч, как надо принимать его

– отметил отец Андрея.

Мама же показала, где жил Ярмоленко, его комнату и награды. Сейчас там живут сыновья. Валентина Ярмоленко призналась, что очень волнуется за здоровье сына во время поединков и гордится Андреем.

Как ударят Андрею по ногам, я тоже сижу плачу. Даня не выдержал, заснул, а мы втроем сидели. Андрей тут рос. Здесь его награды. Часть отдали в спортшколу. Здесь его бутсы, в которых он играл. Я горжусь, что у меня такой сын,

– отметила мама Андрея.