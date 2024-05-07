Тренируется под флагом России: соперник Ломаченко опозорился на фоне тряпки страны-агрессора
Бывший абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос уже неоднократно делал скандальные заявления в отношении россиян. Очередное дно австралиец пробил во время показа документального фильма посвященного бою с Василием Ломаченко.
Для подготовки к бою с Ломаченко Камбосос пригласил российского тренера и боксеров из страны-агрессора. В тренировочном лагере австралийца даже находился россиянин Артур Субханкулов, который поддерживает войну в Украине, пишет 24 Канал.
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Камбосос не сторонится флага страны-террористки
Этого оказалось мало для любителя "хароших русских". Камбосос в знак уважения к своим спарринг-партнерам вывесил в своем тренировочном лагере российский флаг.
В одном из эпизодов документального фильма "Лома против Камбососа: Дорога искупления" видно, что в зале, где тренируется Камбосос, висят три флага: Австралии, Греции и России. И если к первым двум нет никаких вопросов, ведь боксер родился в Сиднее в семье греков. То появление флага страны-террористки откровенно удивляет.
Камбосос тренируется на фоне российского флага / скриншот из видео Top Rank Boxing
Напомним, что Камбососа раскритиковали в социальных сетях из-за заигрывания с россиянами. На что австралиец уклончиво ответил, что "мы спортсмены, а не политики или солдаты".
Когда бой Ломаченко с Камбососом
- Напомним, что бой Ломаченко – Камбосос состоится 12 мая в австралийском городе Перт. Победитель поединка получит пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе.
- Кстати, Ломаченко пока не планирует завершать спортивную карьеру. Боксер сообщил, сколько еще рассчитывает оставаться в ринге.