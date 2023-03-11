Ломаченко и Хейни согласовали дату и место боя: когда состоится знаковый мегафайт

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни проведет защиту поясов с украинцем Василием Ломаченко. Совсем скоро состоится официальное объявление поединка.

Американский боксер планирует завершить выступления в лимите легкого веса, поднявшись дивизионом выше. Для Ломаченко поединок станет последней возможностью стать абсолютным чемпионом мира. Так что мегафайт будет знаковым для обоих боксеров.

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Бой Ломы с Хэйни уже с датой

По сообщению американских СМИ, представители боксеров завершают соглашение по бою. Осталось согласовать последние детали. Однако уже точно известны дата и место поединка.

Согласно информации источников, бой Ломаченко – Хейни состоится 20 мая 2023 в Лас-Вегасе. Поединок должен был состояться в марте, но поскольку Хэйни является практикующим мусульманином, то решили отложить поединок после Рамадана.

Соперники по пути к мегафайту