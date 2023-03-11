Американський боксер планує завершити виступи у ліміті легкої ваги, піднявшись дивізіоном вище. Для Ломаченка поєдинок буде останньою можливістю стати абсолютним чемпіоном світу. Тож мегафайт буде знаковим для обох боксерів.

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Бій Ломи з Хейні вже з датою

За повідомленням американських ЗМІ, представники боксерів завершують угоду щодо бою. Залишилося узгодити останні деталі. Проте вже точно відомі дата та місце поєдинку.

Згідно з інформацією джерел, бій Ломаченко – Хейні відбудеться 20 травня 2023 року у Лас-Вегасі. Поєдинок мав відбутися у березні, але оскільки Хейні є практикуючим мусульманином, то вирішили відкласти поєдинок після Рамадану.

Суперники на шляху до мегафайту