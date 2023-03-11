Американский боксер планирует завершить выступления в лимите легкого веса, поднявшись дивизионом выше. Для Ломаченко поединок станет последней возможностью стать абсолютным чемпионом мира. Так что мегафайт будет знаковым для обоих боксеров.
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Бой Ломы с Хэйни уже с датой
По сообщению американских СМИ, представители боксеров завершают соглашение по бою. Осталось согласовать последние детали. Однако уже точно известны дата и место поединка.
Согласно информации источников, бой Ломаченко – Хейни состоится 20 мая 2023 в Лас-Вегасе. Поединок должен был состояться в марте, но поскольку Хэйни является практикующим мусульманином, то решили отложить поединок после Рамадана.
Соперники по пути к мегафайту
- Хейни стал абсолютным чемпионом дивизиона в июне прошлого года, победив Джорджа Камбососа в Австралии.
- В бою-реванше американец снова разгромно победил австралийца.
- Василий Ломаченко должен был первым провести бой против Камбососа.
- Однако военное вторжение России разрушило все планы.
- Украинский боксер был чемпионом в трех весовых дивизионах, а также двукратным олимпийским чемпионом.
- В октябре прошлого года Ломаченко победил Ортиса единогласным решением судей.