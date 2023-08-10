Компания Premier Boxing Champions официально анонсировала поединок двух абсолютных чемпионов мира: Сауля "Канело" Альвареса – обладателя четырех поясов во втором среднем весе и Джермелла Чарло – короля дивизиона в первом среднем весе. Мегафайт пройдет 30 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

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Что известно о бое абсолютов

Поединок Альвареса и Чарло станет первым поединком абсолютных чемпионов в эпоху существования четырех поясов. Интересно, что Джермелл лишится статуса абсолюта сразу после выхода на ринг. Дело в том, что в боксерской организации WBO сообщили о лишении американца чемпионского пояса потому, что он не провел обязательную защиту. Его обладателем станет австралиец Тим Цзю – временный чемпион WBO в первом среднем весе.

Джермелл Чарло пообещал всем фанатам бокса удивительный бой.

Я очень рад, что 30 сентября получу еще одну возможность войти в историю. Это самый большой бой в боксе, и я намерен показать все, на что способен, как я это делаю всегда. Я воплотил этот бой в реальность и заслужил его тем, чего уже достиг в боксе. Канело отличный боксер, но он поймет, что такой Чарло. После окончания боя людям придется признать, что я являюсь лучшим боксером в мире,

– заявил Джермелл.

"Канело" был более сдержан по поводу предстоящего поединка.

Я очень рад, что мы смогли организовать бой такого масштаба между двумя абсолютными чемпионами мира. Джермелл Чарло тоже боксировал с сильнейшими в своем весе, и я рад, что у зрителей будет возможность насладиться нашим сражением мирового класса 30 сентября,

– сказал Альварес.

Кто такие Сауль Альварес и Джермелл Чарло