Победный камбэк на ринг: Гвоздик убедительно избил мексиканского ноунейма

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик провел первый поединок за последние три года. Соперником украинского боксера был малоизвестный мексиканец.

В ночь с 11 на 12 февраля в американском городе Помона прошел поединок, в котором встречались украинец Александр Гвоздик и Хосе Обандо. Шестираундовый поединок проходил в промежуточном весе.

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Победное возвращение на ринг

Александр Гвоздик должен был боксировать с аргентинцем Хорхе Мирандой, но в последний момент получил в соперники мексиканца Хосе Обандо, который имел отрицательный рекорд поединков: 34 поражения и всего 20 побед.

Однако, несмотря на низкий статус оппонента, Гвоздик не сумел одержать досрочную победу. На протяжении боя экс-чемпион мира владел инициативой, не отдав сопернику ни одного раунда.

В итоге судьи единогласно отдали победу Александру Гвоздику: 60-54, 60-54 и 60-54.

Эта победа стала 18-й для бывшего чемпиона мира. Напомним, свой предыдущий поединок Гвоздик провел в октябре 2019 года. Тогда он досрочно проиграл в объединительном бою Артуру Бетербиеву и потерял пояс WBC. После этого Александр объявил о завершении карьеры.