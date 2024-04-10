Двоюрідний брат чемпіона світу WBC Тайсона Ф'юрі повернеться на ринг після 2,5 років відсутності. Суперником Х'юї Ф'юрі стане українець Костянтин Довбищенко.
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Ще один Ф'юрі проведе бій проти українця
Про поєдинок боксерів суперважкої ваги повідомив канал IFL TV. Бій відбудеться 20 квітня в англійському Ротергемі.
Бій Х'юї Ф'юрі та Костянтина Довбищенка / twitter.com/IFLTV
Що відомо про Довбищенка та Ф'юрі-молодшого
- Нагадаємо, Костянтин Довбищенко востаннє виходив на ринг 3 лютого 2024 року. Тоді український супертяж зазнав поразки від британця Джеймі Чікеви. Загалом Костянтин провів на профі-рингу 26 поєдинків: 10 перемог, 15 поразок та 1 нічия.
- Х'юї Ф'юрі входив до топ-20 найкращих боксерів хевівейту у світі. Свій останній бій брат "Циганського короля" провів 16 жовтня 2021 року, коли переміг німця Крістіана Хаммера. В послужному списку "Кулака люті" 26 перемог, в тому числі 15 нокаутом, а також 3 поразки.