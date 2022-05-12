Бой – дерьмо, – Усик поделился впечатлениями от поединка Фьюри – Уайт

12 мая 2022 , 15:53
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Источник:

The Sun

В апреле состоялся долгожданный поединок Тайсона Фьюри против Диллиана Уайта. "Цыганский король" победил своего оппонента в 6-м раунде.

Красюк: Фьюри не находился в хорошей форме

Александр Красюк, являющийся промоутером Александра Усика, рассказал, как оценил боксер бой Фьюри – Уайт. По его словам, увиденное не поразило ни его, ни украинского спортсмена.

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Я спрашивал у Усика о его впечатлении от боя. Он сказал: "Бой – дерьмо, но нокаут был хорошим",
– сказал Красюк.

Промоутер также смотрел бой, он назвал обоих боксеров "угловатыми тяжеловесами".

"Я смотрел бой из рингсайда. Признаться честно, увиденное меня тоже не поразило. Я не увидел, чтобы Фьюри внес какие-то изменения и как-то улучшился по сравнению с первым боем против Деонтея Уайлдера. Это были два неловких тяжеловеса, и оба бойца вызывают слишком много вопросов", – отметил специалист.

По его мнению, Тайсон был не в форме, Уайт – не самый технический боец.

"Фьюри не находился в хорошей форме, а Уайту нечего было предложить, потому что он не самый технический боец ​​в мире", – подытожил промоутер.

Фьюри – Уайт: подробнее о бое

  • 23 апреля на ринге встретились два британских боксера Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт. На стадионе "Уэмбли" за поединком наблюдали 94 тысячи зрителей.
  • Для Фьюри это была вторая титульная защита, тогда как Уайт впервые дрался за звание чемпиона мира.
  • Тайсон доминировал с самого начала поединка, а в 6-м раунде он нокаутировал своего оппонента аперкотом в подбородке Уайта, после чего тот упал.
  • Уайт не согласен с победой Тайсона. Он считает, что его соперник нарушил правила. Диллиан считает, что судьи должны были дать ему дополнительное время.
  • Сразу после боя Фьюри заявил, что намерен закончить свою карьеру боксера.
Автор: Дарина Жданович