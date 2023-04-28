В боях за Бахмут погиб титулованный дзюдоист Виталий Паращук

23-летний парень отдал свою жизнь за независимость Украины, защищая город-крепость в Донецкой области. За свою карьеру Виталий выиграл немало соревнований и более сотни медалей.

Украина уже девять лет сопротивляется России в войне за свою независимость. Защищать Родину от оккупантов ушли многие молодые ребята.

По теме В боях на Донбассе погиб чемпион Украины по гребле Александр Дикий

Также многие спортсмены взяли оружие в руках, забросив карьеру. К сожалению, не все вернулись с войны живыми. О новой потере из мира спорта сообщили в Федерации дзюдо Украины.

22 апреля в боях за Бахмут Донецкой области погиб Виталий Паращук. Парень занимался дзюдо с 9 лет и был одним из самых одаренных и успешных спортсменов Украины в этом виде спорта.

Виталий одерживал победы на областном, всеукраинском и международном уровнях. Также юноша был бронзовым призером чемпионата Украины, получив звание кандидата в мастера спорта.

Читайте также Защищая крепость Бахмут: на фронте погиб велоатлет Константин Денека

За свою спортивную карьеру Паращук выиграл более сотни медалей. После начала полномасштабного вторжения дзюдоист вступил в ряды ВСУ и в конце апреля отдал свою жизнь за Украину.

Его похоронили в Садгоре Черновицкой области. На момент смерти воину было 23 года… Слава Герою Украины!