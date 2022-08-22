Ордец в этом матче вышел в стартовом составе, но отметился лишь тем, что не помешал соперникам забивать. Еще до перерыва Бавария забила четыре раза, когда отличились Сане, Де Лигт, Коман и Мане. При этом во время четвертого гола Ордец упал, не сумев перехватить мяч.

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Избиение Бохума на его поле продолжилось и после перерыва. Мане оформил дубль, отличившись с пенальти. Гамбоа забил автогол, пытаясь выбить мяч из под ноги соперника. А на 76-й минуте Гнабри забил седьмой гол в матче. Против него играл как раз Ордец, но очень неудачно. Кончилось все тем, что на 85-й минуте Ордеца поменяли.

Видеообзор матча Бохум – Бавария

Для Бохума это поражение стало третьим подряд в только стартовавшем сезоне. Во всех трех матчах Ордец выходил на поле с первых минут, а команда уже пропустила 12 голов.

Ордец только летом перешел в Бохум из российского динамо. Он воспользовался правилом ФИФА, позволяющим покинуть команду из-за начала войны в Украине. Однако игрок сделал это не тогда, когда началась война, а уже летом. Все время, пока россияне вели войну против Украины, он продолжал выступать там. И даже праздновал вместе с командой бронзовые награды, когда его родную Волноваху постоянно обстреливали и уничтожали российские оккупанты.