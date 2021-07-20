Должен был готовиться к Олимпиаде: борца, который вызвал на бой Усика, мобилизовали в армию
Источник:фейсбук Богдана Грицая
Украинского борца вольного стиля из Шепетовки Богдана Грицая, который ранее вызвал на "бой без правил" Александра Усика, мобилизовали в Государственную пограничную службу.
Об этом Богдан Грицай сообщил на собственной странице в социальных сетях.
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"Всем привет! Давно не виделись, но на то есть причина. Должен был готовиться к Олимпийским играм, которые будут стартовать уже на этой неделе, но Кабинет Министров Украины совместно с Министерством образования и науки приняли незаконное решение о реорганизации (ликвидации) Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного, в котором я тренировался и работал в течение последних 12 лет", – начал Грицай.
Спортсмен считает, что решение должностных лиц незаконное. Он тренировался и работал в колледже в течение 12 лет. Грицай добавил, что перед ним был выбор – поехать на Олимпийские игры или же дать сопротивление незаконным государственным решениям, которые идут в угоду мошенникам и украинофобам.
Иногда приходится делать выбор между своими интересами и интересами будущего государства. Здесь выбор был очевиден. Так что собственно к чему я это пишу и в чем заключается причина, что мы так давно не виделись. После увольнения меня с должности преподавателя колледжа пришла повестка в военкомат. Медкомиссия и... Теперь имею честь быть военнослужащим Государственной пограничной службы Украины! Слава Украине!
– написал Грицай.
Усик – Грицай: что известно о конфликте
- 32-летний Усик снялся в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес". Фильм восхваляет единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.
- В итоге Усика и Василия Ломаченко, который тоже снялся в фильме, внесли в базу "Миротворец".
- После этого появилось обращение Грицая, который предложил Усику провести бой без правил. Как пояснил Грицай, он не бросал вызов Усику, а принял его от боксера.
- Богдан считает, что Усик бросил вызов своим видео, которое Усик разместил в инстаграме. В нем боксер нокаутирует "диванных экспертов".
- Следует отметить, что видео появилось 4 мая, а фильм "Здравствуй, брат! Христос воскрес", 5-го мая. Таким образом, это не был ответ Усика на критику за участие в религиозном фильме. Вероятно, это был ответ Ивану Редкачу.
- Усик записал новое видео, в котором принял вызов Грицая. Однако Усик готов драться только по правилам бокса.
- В ответ Богдан сказал, что бой по правилам бокса для него недопустим.