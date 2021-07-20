Должен был готовиться к Олимпиаде: борца, который вызвал на бой Усика, мобилизовали в армию

Украинского борца вольного стиля из Шепетовки Богдана Грицая, который ранее вызвал на "бой без правил" Александра Усика, мобилизовали в Государственную пограничную службу.

Об этом Богдан Грицай сообщил на собственной странице в социальных сетях.

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"Всем привет! Давно не виделись, но на то есть причина. Должен был готовиться к Олимпийским играм, которые будут стартовать уже на этой неделе, но Кабинет Министров Украины совместно с Министерством образования и науки приняли незаконное решение о реорганизации (ликвидации) Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного, в котором я тренировался и работал в течение последних 12 лет", – начал Грицай.

Спортсмен считает, что решение должностных лиц незаконное. Он тренировался и работал в колледже в течение 12 лет. Грицай добавил, что перед ним был выбор – поехать на Олимпийские игры или же дать сопротивление незаконным государственным решениям, которые идут в угоду мошенникам и украинофобам.

Иногда приходится делать выбор между своими интересами и интересами будущего государства. Здесь выбор был очевиден. Так что собственно к чему я это пишу и в чем заключается причина, что мы так давно не виделись. После увольнения меня с должности преподавателя колледжа пришла повестка в военкомат. Медкомиссия и... Теперь имею честь быть военнослужащим Государственной пограничной службы Украины! Слава Украине!

– написал Грицай.

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