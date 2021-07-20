Про це Богдан Грицай повідомив на власній сторінці в соціальних мережах.
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"Всім вітання! Давно не бачилися, але на те є причина. Мав готуватися до Олімпійських ігор, які стартуватимуть вже цього тижня, але Кабінет Міністрів України спільно з Міністерством освіти і науки прийняли незаконне рішення щодо реорганізації (ліквідації) Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, в якому я тренувався та працював протягом останніх 12 років", – почав Грицай.
Спортсмен вважає, що рішення посадовців – незаконне. Він тренувався та працював у коледжі упродовж 12 років. Грицай додав, що перед ним був вибір – поїхати на Олімпійські ігри або ж дати супротив незаконним державним рішенням, які йдуть на догоду шахраям та українофобам.
Іноді доводиться робити вибір між своїми інтересами та інтересами майбутнього держави. Тут вибір був очевидний. Тож власне до чого я це пишу і в чому полягає причина, що ми так давно не бачилися. Після звільнення мене з посади викладача коледжу прийшла повістка до військомату. Медкомісія і… Тепер маю честь бути військовослужбовцем Державної прикордонної служби України! Слава Україні!
– написав Грицай.
Усик – Грицай: що відомо про конфлікт
- 32-річний Усик знявся у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес". Фільм вихваляє єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.
- У результаті Усика і Василя Ломаченка, який теж знявся у фільмі, внесли у базу "Миротворець".
- Після цього з'явилося звернення Грицая, який запропонував Усику провести бій без правил. Як пояснив Грицай, він не кидав виклик Усику, а прийняв його від боксера.
- Богдан вважає, що Усик кинув виклик своїм відео, яке Усик розмістив в інстаграмі. В ньому боксер нокаутує "диванних експертів".
- Слід зазначити, що відео з'явилося 4 травня, а фільм "Здрастуй, брате! Христос воскрес", 5-го травня. Таким чином, це не була відповідь Усика на критику за участь у релігійному фільмі. Ймовірно, це була відповідь Івану Редкачу.
- Усик записав нове відео, в якому прийняв виклик Грицая. Однак Усик готовий битися тільки за правилами боксу.
- У відповідь Богдан сказав, що бій за правилами боксу для нього неприпустимий.