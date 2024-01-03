Украинский легион в Англии получит усиление: где окажется футболист "сине-желтых"

У воспитанника киевского Динамо Богдана Михайличенко есть несколько вариантов продолжения карьеры. Футболист сборной Украины пользуется спросом в УПЛ и на Туманном Альбионе.

Флангового латераля мечтает видеть в своем составе главный тренер Полесья Юрий Калитвинцев. Однако амбициозному дебютанту УПЛ придется конкурировать с представителем Чемпионшипа.

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Михайличенко на перепутье

По информации источника, один из клубов второго по силе дивизиона Англии интересуется футболистом сборной Украины Богданом Михайличенко.

На украинца давно не рассчитывают в загребском Динамо. Более того, хорватский клуб уже подыскал замену фланговому защитнику. Новичком Динамо станет японец Такуя Огивара из Уравы Редс.

Таким образом, во время зимнего трансферного окна Михайличенко покинет хорватский гранд. Его контракт с "синими" рассчитан до конца июня 2024 года. Скорее всего, футболиста отпустят на правах свободного агента.

Богдан Михайличенко летом 2023 года пополнил состав Динамо Загреб . В нынешнем сезоне он сыграл за "синих" 15 матчей, в которых отдал 2 голевых передачи. Однако со временем выпал из основного состава команды. В последний раз украинец появлялся на поле еще в октябре. В активе Богдана есть 7 матчей за сборную Украины.

Напомним, что в сезоне 2023/24 в Чемпионшипе играют два украинских легионера: Назарий Русин (Сандерленд) и Николай Кухаревич (Свонси). В Премьер-лиге Украину представляют 5 футболистов: Александр Зинченко (Арсенал), Михаил Мудрик (Челси), Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут) и Егор Ярмолюк (Брентфорд).

К дебюту за основную команду Сандерленда готовятся украинцы Тимур Тутеров и Иван Струк, играющие за молодежную и юношескую команду "черных кошек".