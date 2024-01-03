Флангового латераля мріє бачити у своєму складі головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев. Однак амбітному дебютанту УПЛ доведеться конкурувати з представником Чемпіоншипу.

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Михайліченко на роздоріжжі

За інформацією джерела, один з клубів другого за силою дивізіону Англії цікавиться футболістом збірної України Богданом Михайліченком.

На українця давно не розраховують в загребському Динамо. Ба більше, хорватський клуб вже підшукав заміну фланговому захиснику. Новачком Динамо стане японець Такуя Огівара з Урави Редс.

Таким чином, під час зимового трансферного вікна Михайліченко покине хорватський гранд. Його контракт з "синіми" розрахований до кінця червня 2024 року. Скоріше за все, футболіста відпустять на правах вільного агента.

Довідка. Богдан Михайліченко влітку 2023 року поповнив склад Динамо Загреб. У нинішньому сезоні він зіграв за "синіх" 15 матчів, у яких віддав 2 гольові передачі. Однак згодом випав з основного складу команди. Востаннє українець з'являвся на полі ще в жовтні. В активі Богдана є 7 матчів за національну збірну України.

Нагадаємо, що в сезоні 2023/24 в Чемпіоншипі грають два українські легіонери: Назарій Русин (Сандерленд) та Микола Кухаревич (Свонсі). У Прем'єр-лізі Україну представляють 5 футболістів: Олександр Зінченко (Арсенал), Михайло Мудрик (Челсі), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут) та Єгор Ярмолюк (Брентфорд).

До дебюту за основну команду Сандерленду готуються українці Тімур Тутєров та Іван Струк, які грають за молодіжну та юнацьку команди "чорних котів".