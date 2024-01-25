Перехватили у английского клуба: Полесье подписало игрока сборной Украины
Источник:ФК Полесье
Житомирское Полесье продолжает "подрывать" зимний трансферный рынок. Очередным новичком "волков" стал бывший игрок Динамо и Шахтера Богдан Михайличенко.
Амбициозный дебютант УПЛ официально объявил о трансфере игрока сборной Украины Богдана Михайличенко. 26-летний футболист подписал контракт до 2026 года.
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Топовое усиление Полесья
По данным Transfermarkt, Полесье заплатило загребскому Динамо компенсацию в размере 200 тысяч евро. Михайличенко еще осенью перестал попадать в состав команды.
Левый защитник имеет солидный опыт в УПЛ, где выступал за киевское Динамо, донецкий Шахтер, луганскую Зарю и каменскую Сталь. Также Богдан имеет легионерский опыт в своей карьере. Футболист защищал цвета бельгийского Андерлехта и хорватского Динамо.
Михайличенко выступал за молодежную и национальную сборные Украины. В составе главной команды отыграл 7 поединков.
Ранее сообщалось о предметном интересе к Михайличенко со стороны английского Сандерленда. Также футболист имел предложения из бельгийских клубов.К слову. Богдан Михайличенко стал вторым новичком Полесья. "Волки" уже усилили свой состав воспитанником лондонского Арсенала Яссином Фортюном. Француз играет на позиции вингера.