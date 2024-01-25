Перехватили у английского клуба: Полесье подписало игрока сборной Украины

Житомирское Полесье продолжает "подрывать" зимний трансферный рынок. Очередным новичком "волков" стал бывший игрок Динамо и Шахтера Богдан Михайличенко.

Амбициозный дебютант УПЛ официально объявил о трансфере игрока сборной Украины Богдана Михайличенко. 26-летний футболист подписал контракт до 2026 года.

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Топовое усиление Полесья

По данным Transfermarkt, Полесье заплатило загребскому Динамо компенсацию в размере 200 тысяч евро. Михайличенко еще осенью перестал попадать в состав команды.

Левый защитник имеет солидный опыт в УПЛ, где выступал за киевское Динамо, донецкий Шахтер, луганскую Зарю и каменскую Сталь. Также Богдан имеет легионерский опыт в своей карьере. Футболист защищал цвета бельгийского Андерлехта и хорватского Динамо.

Михайличенко выступал за молодежную и национальную сборные Украины. В составе главной команды отыграл 7 поединков.

Ранее сообщалось о предметном интересе к Михайличенко со стороны английского Сандерленда. Также футболист имел предложения из бельгийских клубов.