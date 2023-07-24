Футболист сборной Украины, поигравший за грандов УПЛ, перешел в состав европейского гегемона
Источник:Динамо Загреб
Загребское Динамо сообщило о подписании контракта с украинским защитником Богданом Михайличенко. Украинец стал полноценным игроком 24-кратного чемпиона Хорватии.
Детали соглашения с 26-летним игроком пока неизвестны. Отмечается только, что это не аренда, и Михайличенко поставил свою подпись под многолетним контрактом.
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Йовичевич одобрил трансфер
Предыдущим клубом украинца был бельгийский Андерлехт. Сезон-2022/2023 Богдан провел в донецком Шахтере на правах аренды, но полноценный трансфер "горняки" решили не проводить. Динамо Загреб заплатило за игрока 800 тысяч евро.
Украинец уже провел фотосессию в новой экипировке и прокомментировал трансфер:
Для меня исключительная честь стать членом такого почтенного клуба. Я знаю, что Динамо в течение многих лет регулярно принимает участие в еврокубках и добивается там заметных результатов, а также то, что оно является абсолютным лидером в своем чемпионате. Я также поговорил со своим бывшим тренером Игорем Йовичевичем, подтвердившим мне, что Динамо – отличный выбор для продолжения моей футбольной карьеры и перехода на более высокий уровень.
Футболист отметил, что не может дождаться дебюта в новой команде и пообещал делать все от себя зависящее, чтобы болельщики были довольны его подписанием.
Богдан Михайличенко на презентации / фейсбук Динамо Загреб
Богдан Михайличенко в форме нового клуба / фейсбук Динамо Загреб