Наприкінці 2022 року 25-річний атакувальний півзахисник повернувся з оренди у Динамо. Однак не провів за киян жодного матчу у другій частині сезону УПЛ-2022/2023 через травму. Одного разу Богдан Лєднєв потрапляв у заявку "біло-синіх". Було це у поєдинку проти Металіста-1925, але так і не вийшов на футбольне поле.
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Не розраховують на технічного півзахисника
Хоч Лєднєв і поїхав із Динамо на збори, але у клубі не надто бачать півзахисника у команді в новому сезоні-2023/2024. Повідомляється, що Богдану вже підшуковують нову команду.
Наразі до Лєднєва проявляють інтерес лише українські клуби, хоча кияни хочуть відправити Богдана виступати за кордон. Сам футболіст не проти повернутись у Зорю. Із 2018-го по 2020-й роки півзахисник вже захищав кольори "мужиків", але лише на правах оренди.
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Відзначимо, що контракт Лєднєва із Динамо розрахований до кінця червня 2024-го. Трансферна вартість Богдана оцінена у 600 тисяч євро (за даними Transfermarkt).
Вже 5 липня Лєднєв може допомогти киянам обіграти бухарестське Динамо у першому контрольному спарингу "біло-синіх" на австрійських зборах. Це буде зустріч Мірчі Луческу із колишнім клубом. Цей матч може стати першим для Андрія Ярмоленка після повернення до столичного клубу.