Полузащитник Днепра-1 может сменить команду: экс-динамовец рассматривает варианты за рубежом

После завершения этого сезона команда Днепр-1 может остаться без украинского полузащитника Богдана Леднева. Его представители уже рассматривают различные варианты продолжения карьеры футболиста за пределами Украины.

Богдан Леднев недавно пополнил ряды команды днепрян и снова может покинуть клуб. Он планирует покинуть Украину и перейти в один из зарубежных клубов.

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Ищет новые перспективы за рубежом

26-летний футболист перешел в Днепр-1 из киевского Динамо в августе 2023 года за 500 тысяч евро. Контракт с днепровским клубом действует до июня 2026 года.

В текущем сезоне Богдан провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

Напомним, что ранее СМИ сватали в Жирону Александра Пихаленка. Но все осталось лишь на уровне слухов. Также поступила информация об интересе от Шахтера к Рубчинскому. А Сарапием и Сватко интересуются Карпаты, которые повысились в классе.

Днепровский клуб перед последним туром первенства занимает 4-е место, набрав 49 баллов после 29-ти туров. Столько же очков у пятого Руха. Команды борются за попадание в еврокубки.

В субботу, 25 мая, Днепр-1 проведет свой последний поединок сезона УПЛ-2023/2024. Соперником днепрян будет одесский Черноморец. Начало в 15:30.

Футбольная карьера Богдана Леднева