Богдан Колмаков стал серебряным призером Кубка мира по паркуру. Раньше украинец становился первым в истории чемпионом мира.

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Еще один украинец смог сойти на пьедестал почета международных соревнований. Богдан Колмаков представил Украину на Кубке мира по паркуру, который проходил в столице Болгарии Софии. Кроме нашего атлета свои силы на престижном первенстве попробовали еще 28 спортсменов из разных стран. Желающие победить соревновались в двух дисциплинах – фристайле и скорости.

Напомним. Паркур – экстремальный вид спорта, где атлеты тренируются преодолевать любые препятствия на пути посредством приспособления своих движений к окружающей среде.

Колмаков смог прекрасно проявить себя в соревнованиях на скорость, покорив дистанцию за 26,35 секунды, но такой показатель оказался не лучшим, поскольку Богдан финишировал вторым с данным результатом и получил за серебряную награду. Победителем международного первенства стал представитель Чехии Ярослав Хум, а "бронза" досталась итальянцу Андреа Консолини.

Колмаков на пьедестале почета / Българская федерация по гимнастике

Дистанция на Кубке мира / Българская федерация по гимнастике

Стоит отметить, что Колмаков представлял Украину на дебютном чемпионате мира по паркуру в октябре 2022 года, состоявшемся в столице Японии Токио. Тогда Богдану удалось стать первым в истории чемпионом международных паркурных состязаний.