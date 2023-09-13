Богдан Колмаков став срібним призером Кубка світу з паркуру. Раніше українець ставав першим у історії чемпіоном світу.

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Ще один українець зміг зійти на п'єдестал пошани міжнародних змагань. Богдан Колмаков представив Україну на Кубку світу з паркуру, який відбувався у столиці Болгарії Софії. Окрім нашого атлета, свої сили на престижній першості спробували ще 28 спортсменів із різних країн. Охочі перемогти змагалися у двох дисциплінах – фристайл та швидкість.

Нагадаємо. Паркур – екстремальний вид спорту, де атлети тренуються долати будь-які перешкоди на шляху за допомогою пристосування своїх рухів до навколишнього середовища.

Колмаков зміг прекрасно проявити себе у змаганнях на швидкість, підкоривши дистанцію за 26,35 секунди, Та от такий показник виявився не найкращим, оскільки Богдан фінішував другим з даним результатом та отримав за срібну нагороду. Переможцем міжнародної першості став представник Чехії Ярослав Хум, а "бронза" дісталась італійцеві Андреа Консоліні.

Колмаков на п'єдесталі пошани / Българска федерация по гимнастика

Дистанція на Кубку світу / Българска федерация по гимнастика

Варто відзначити, що Колмаков представляв Україну на дебютному чемпіонату світу з паркуру у жовті 2022-го року, котрий відбувся у столиці Японії Токіо. Тоді Богдану вдалося стати першим в історії чемпіоном міжнародних паркурних змагань.