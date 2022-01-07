Богатыри. Стронгмен-шоу: Спортсмены показали взрывную силу на финале чемпионата мира

Состоялся финал чемпионата мира в весовой категории до 110 килограммов. Его организовали в центре Хуста.

Давид Шемей победил в классификации, уверенно заняв первую позицию. Украинцы Евгений Настенко и Алексей Бирюков на втором и третьем местах.

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Первое упражнение – арм-овер-арм

. Это классическое упражнение: в упоре сидя, грузовики 8,5 тонн надо тянуть на 20 метров.

Алексей Бирюков выиграл первое упражнение. Давид Шамей – второй. Павел Гайша – на третьей позиции.



Перетаскивание автомобиля / Скриншот из видео программы

Результаты первого упражнения / Скриншот из видео программы

Второе упражнение – эстафета лог-лифт

. Четыре последовательных лог-лифта надо поднять как можно быстрее. Бревна имеют 120 килограммов, 130 килограммов, 140 килограммов и 150 килограммов. На это у атлетов есть 1 минута.

Шемей набрал максимум и он – на первой позиции. На вторую позицию взошел Павел Гайша с 17 баллами. Третий – Юрий Огоновский.

Эстафета лог-лифтов / Скриншот из видео программы

Результаты второго упражнения / Скриншот из видео программы

Третье упражнение – вейт-фор-хай

. Планка – на высоте 4 метра, 5 мешков с песком по 25 килограмм надо перекинуть как можно быстрее. На это у атлетов есть 1 минута.

Победа в вейт-фор-хай помогла Гжегожу Ланевскому перейти на 3 место, которое он разделил с Бирюковым. Шамей опустился на вторую позицию.

Вес на высоту / Скриншот из видео программы

Результаты третьего упражнения / Скриншот из видео программы

Четвертое упражнение – мэн-худ-стоун

. Четыре резиновые пули весом 90 килограмм, 120 килограмм, 140 килограмм и 160 килограмм надо поднять на разной высоты платформы. На это у спортсменов 1 минута.

Павел Гайша в результате всех упражнений одержал победу. Бирюков путем меньшего веса по последнему показателю получил бронзу.

Завершающее упражнение / Скриншот из видео программы

Результаты завершающего упражнения / Скриншот из видео программы

Ланевский, с досадой для него, занял лишь четвертую строчку – менее чем за шаг до подиума.