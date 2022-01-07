Богатыри. Стронгмен-шоу: Спортсмены показали взрывную силу на финале чемпионата мира
Источник:"Богатыри. Стронгмен-шоу " на 24 канале
Состоялся финал чемпионата мира в весовой категории до 110 килограммов. Его организовали в центре Хуста.
Давид Шемей победил в классификации, уверенно заняв первую позицию. Украинцы Евгений Настенко и Алексей Бирюков на втором и третьем местах.
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Первое упражнение – арм-овер-армПравила. Это классическое упражнение: в упоре сидя, грузовики 8,5 тонн надо тянуть на 20 метров.
Алексей Бирюков выиграл первое упражнение. Давид Шамей – второй. Павел Гайша – на третьей позиции.
Перетаскивание автомобиля / Скриншот из видео программы
Результаты первого упражнения / Скриншот из видео программы
Второе упражнение – эстафета лог-лифтПравила. Четыре последовательных лог-лифта надо поднять как можно быстрее. Бревна имеют 120 килограммов, 130 килограммов, 140 килограммов и 150 килограммов. На это у атлетов есть 1 минута.
Шемей набрал максимум и он – на первой позиции. На вторую позицию взошел Павел Гайша с 17 баллами. Третий – Юрий Огоновский.
Эстафета лог-лифтов / Скриншот из видео программы
Результаты второго упражнения / Скриншот из видео программы
Третье упражнение – вейт-фор-хайПравила. Планка – на высоте 4 метра, 5 мешков с песком по 25 килограмм надо перекинуть как можно быстрее. На это у атлетов есть 1 минута.
Победа в вейт-фор-хай помогла Гжегожу Ланевскому перейти на 3 место, которое он разделил с Бирюковым. Шамей опустился на вторую позицию.
Вес на высоту / Скриншот из видео программы
Результаты третьего упражнения / Скриншот из видео программы
Четвертое упражнение – мэн-худ-стоунПравила. Четыре резиновые пули весом 90 килограмм, 120 килограмм, 140 килограмм и 160 килограмм надо поднять на разной высоты платформы. На это у спортсменов 1 минута.
Павел Гайша в результате всех упражнений одержал победу. Бирюков путем меньшего веса по последнему показателю получил бронзу.
Завершающее упражнение / Скриншот из видео программы
Результаты завершающего упражнения / Скриншот из видео программы
Ланевский, с досадой для него, занял лишь четвертую строчку – менее чем за шаг до подиума.