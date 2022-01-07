Давид Шемей переміг у класифікації, впевнено посівши першу позицію. Українці Євген Настенко та Олексій Бірюков на другому та третьому місцях.

Цікаво Вперше за 8 років: українка здобула дві медалі на чемпіонаті світу з важкої атлетики

Перша вправа – арм-овер-арм

Правила. Це класична вправа: в упорі сидячи, вантажівки 8,5 тонн треба тягнути на 20 метрів.

Олексій Бірюков виграв першу вправу. Давид Шамей – другий. Павло Гайша – на третій позиції.



Перетягування автомобіля / Скриншот з відео програми



Результати першої вправи / Скриншот з відео програми

Друга вправа – естафета лог-ліфт

Правила. Чотири послідовні лог-ліфти треба підняти якомога швидше. Колоди мають 120 кілограмів, 130 кілограмів, 140 кілограмів та 150 кілограмів. На це атлети мають 1 хвилину.

Шемей набрав максимум і він – на першій позиції. На другу позицію зійшов Павло Гайша із 17 балами. Третій – Юрій Огоновський.



Естафета лог-ліфтів / Скриншот з відео програми



Результати другої вправи / Скриншот з відео програми

Третя вправа – вейт-фор-хай

Правила. Планка – на висоті 4 метри, 5 мішків з піском по 25 кілограмів треба перекинути якнайшвидше. На це атлети мають 1 хвилину.

Перемога у вейт-фор-хай допомогла Гжегожу Ланєвському перейти на 3 місце, яке він розділив із Бірюковим. Шамей опустився на другу позицію.



Вага на висоту / Скриншот з відео програми



Результати третьої вправи / Скриншот з відео програми

Четверта вправа – мен-худ-стоун

Правила. Чотири гумові кулі вагою 90 кілограмів, 120 кілограмів. 140 кілограмів і 160 кілограмів треба підняти на різні висоти платформи. На це спортсмени мають 1 хвилину.

Павло Гайша в результаті всіх вправ отримав перемогу. Бірюков шляхом меншої ваги за останнім показником здобув бронзу.



Завершальна вправа / Скриншот з відео програми



Результати завершальної вправи / Скриншот з відео програми

Ланєвський, з прикрістю для нього, посів лише четверту сходинку – менш ніж за крок до подіуму.