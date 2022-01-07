Давид Шемей переміг у класифікації, впевнено посівши першу позицію. Українці Євген Настенко та Олексій Бірюков на другому та третьому місцях.

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Перша вправа – арм-овер-арм

Олексій Бірюков виграв першу вправу. Давид Шамей – другий. Павло Гайша – на третій позиції.

Тяга автомобіля
Перетягування автомобіля / Скриншот з відео програми

Результати
Результати першої вправи / Скриншот з відео програми

Друга вправа – естафета лог-ліфт

Шемей набрав максимум і він – на першій позиції. На другу позицію зійшов Павло Гайша із 17 балами. Третій – Юрій Огоновський.

Друга вправа
Естафета лог-ліфтів / Скриншот з відео програми

Друга вправа
Результати другої вправи / Скриншот з відео програми

Третя вправа – вейт-фор-хай

Перемога у вейт-фор-хай допомогла Гжегожу Ланєвському перейти на 3 місце, яке він розділив із Бірюковим. Шамей опустився на другу позицію.

Третя вправа
Вага на висоту / Скриншот з відео програми

Результати третьої вправи
Результати третьої вправи / Скриншот з відео програми

Четверта вправа – мен-худ-стоун

Павло Гайша в результаті всіх вправ отримав перемогу. Бірюков шляхом меншої ваги за останнім показником здобув бронзу.

Четверта вправа
Завершальна вправа / Скриншот з відео програми

Результати
Результати завершальної вправи / Скриншот з відео програми

Ланєвський, з прикрістю для нього, посів лише четверту сходинку – менш ніж за крок до подіуму.