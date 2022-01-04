нем участвовало 10 атлетов. Они должны были пройти пять тяжелых, богатырских упражнений.

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Первое упражнение – богатырская эстафета

В первом упражнении побеждает Александр Кочергин. Второй результат у Романа Грекова, он имеет на балл меньше. Третий – у Богдана Копыла.

Богатирська естафета

Первое упражнение – богатырская эстафета / Скриншот из видео программы

Результати

Результаты после первого упражнения / Скриншот из видео программы

Второе упражнение – оверхед

Кочергин занял второе место, но за общими баллами остался на первом. В то же время, Андрей Ананиев благодаря своей победе сократил отставание от лидера на 2 балла.

Друга вправа

Второе упражнение – подъем лог-лифтов / Скриншот из видео программы

Результати

Результаты второго упражнения / Скриншот из видео программы

Третье упражнение – "Фермерская прогулка"

Снова победил Кочергин. Его преимущество над оппонентами было 5 баллов. Второе и третье места заняли Ананиев и Копыл.

Фермерська прогулянка

Третье упражнение – "Фермерская прогулка" / Скриншот из видео программы

Результати

Результаты спортсменов после третьего упражнения / Скриншот по видео программе

Четвертое упражнение – айсленд-кросс

Кочергин снова победил и вышел в отрыв. Вторая и третья позиция – интересная ситуация. Роман Греков догнал Ананиева и опередил Копыла.

айсленд-крос

Четвертое упражнение – айсленд-кросс / Скриншот из видео программы

Результати

Результаты после четвертого упражнения / Скриншот по видео программе

Пятое упражнение – тяга автомобиля

Кочергин совершил 20 повторений. Если бы нужно было для победы, он сделал бы и больше, а так разделил первые места в упражнении с Ананиевым и Копылом.

Тяга автомобіля

Последнее упражнение – тяга автомобиля / Скриншот из видео программы

Результати

Результаты последнего упражнения / Скриншот из видео программы

Кочергин на 6 баллов опередил Ананиева в общем зачете. Греков и Копыл набрали по 38 баллов, но из-за отдельных побед Греков все же опередил Копыла. Именно он взошел на пьедестал почета.