нем участвовало 10 атлетов. Они должны были пройти пять тяжелых, богатырских упражнений.
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Первое упражнение – богатырская эстафета
В первом упражнении побеждает Александр Кочергин. Второй результат у Романа Грекова, он имеет на балл меньше. Третий – у Богдана Копыла.
Первое упражнение – богатырская эстафета / Скриншот из видео программы
Результаты после первого упражнения / Скриншот из видео программы
Второе упражнение – оверхед
Кочергин занял второе место, но за общими баллами остался на первом. В то же время, Андрей Ананиев благодаря своей победе сократил отставание от лидера на 2 балла.
Второе упражнение – подъем лог-лифтов / Скриншот из видео программы
Результаты второго упражнения / Скриншот из видео программы
Третье упражнение – "Фермерская прогулка"
Снова победил Кочергин. Его преимущество над оппонентами было 5 баллов. Второе и третье места заняли Ананиев и Копыл.
Третье упражнение – "Фермерская прогулка" / Скриншот из видео программы
Результаты спортсменов после третьего упражнения / Скриншот по видео программе
Четвертое упражнение – айсленд-кросс
Кочергин снова победил и вышел в отрыв. Вторая и третья позиция – интересная ситуация. Роман Греков догнал Ананиева и опередил Копыла.
Четвертое упражнение – айсленд-кросс / Скриншот из видео программы
Результаты после четвертого упражнения / Скриншот по видео программе
Пятое упражнение – тяга автомобиля
Кочергин совершил 20 повторений. Если бы нужно было для победы, он сделал бы и больше, а так разделил первые места в упражнении с Ананиевым и Копылом.
Последнее упражнение – тяга автомобиля / Скриншот из видео программы
Результаты последнего упражнения / Скриншот из видео программы
Кочергин на 6 баллов опередил Ананиева в общем зачете. Греков и Копыл набрали по 38 баллов, но из-за отдельных побед Греков все же опередил Копыла. Именно он взошел на пьедестал почета.