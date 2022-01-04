нем участвовало 10 атлетов. Они должны были пройти пять тяжелых, богатырских упражнений.

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Первое упражнение – богатырская эстафета

Правила. Нужно перетащить санки весом 200 килограммов на расстояние 20 метров. После этого нужно взять 100-килограммовый мешок и пронести в обратную сторону еще 20 метров. На это у спортсменов 1 минута.

В первом упражнении побеждает Александр Кочергин. Второй результат у Романа Грекова, он имеет на балл меньше. Третий – у Богдана Копыла.

Первое упражнение – богатырская эстафета / Скриншот из видео программы

Результаты после первого упражнения / Скриншот из видео программы

Второе упражнение – оверхед

Правила. Четыре лог-лифта, которые выставили в один ряд, весом 110 килограммов, 120 килограммов, 130 килограммов и 140 килограммов нужно поднять поочередно и зафиксировать над головой. Для этого есть 1 минута.

Кочергин занял второе место, но за общими баллами остался на первом. В то же время, Андрей Ананиев благодаря своей победе сократил отставание от лидера на 2 балла.

Второе упражнение – подъем лог-лифтов / Скриншот из видео программы

Результаты второго упражнения / Скриншот из видео программы

Третье упражнение – "Фермерская прогулка"

Правила. Два чемодана весом 130 килограммов каждый нужно пронести на максимальную дистанцию – до первого падения чемоданов.

Снова победил Кочергин. Его преимущество над оппонентами было 5 баллов. Второе и третье места заняли Ананиев и Копыл.

Третье упражнение – "Фермерская прогулка" / Скриншот из видео программы

Результаты спортсменов после третьего упражнения / Скриншот по видео программе

Четвертое упражнение – айсленд-кросс

Правила. Снаряд весом 130 килограммов нужно пронести на расстояние 40 метров (2 отрезка по 20 метров) как можно быстрее и уложиться в 1 минуту. Важно, что его следует переносить только перед собой.

Кочергин снова победил и вышел в отрыв. Вторая и третья позиция – интересная ситуация. Роман Греков догнал Ананиева и опередил Копыла.

Четвертое упражнение – айсленд-кросс / Скриншот из видео программы

Результаты после четвертого упражнения / Скриншот по видео программе

Пятое упражнение – тяга автомобиля

Правила. Последнее упражнение – тяга платформы с параллельным хватом. Вес, приходящийся на руки атлетов, 320 килограммов. Для спортсменов была 1 минута, чтобы зафиксировать наибольшее количество повторений.

Кочергин совершил 20 повторений. Если бы нужно было для победы, он сделал бы и больше, а так разделил первые места в упражнении с Ананиевым и Копылом.

Последнее упражнение – тяга автомобиля / Скриншот из видео программы

Результаты последнего упражнения / Скриншот из видео программы

Кочергин на 6 баллов опередил Ананиева в общем зачете. Греков и Копыл набрали по 38 баллов, но из-за отдельных побед Греков все же опередил Копыла. Именно он взошел на пьедестал почета.