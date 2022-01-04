В ньому брали участь 10 атлетів. Вони повинні були пройти 5 важких, богатирських вправ.

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Перша вправа – богатирська естафета

Правила. Потрібно перетягнути санчата вагою 200 кілограмів на відстань 20 метрів. Після цього треба взяти 100-кілограмовий мішок і пронести у зворотний бік ще 20 метрів. На це у спортсменів є 1 хвилина.

У першій вправі перемагає Олександр Кочергін. Другий результат у Романа Грекова, він має на бал менше. Третій – у Богдана Копила.



Перша вправа – богатирська естафета / Скриншот з відео програми



Результати після першої вправи / Скриншот з відео програми

Друга вправа – оверхед

Правила. Чотири лог-ліфти, які виставили в один ряд, вагою 110 кілограмів, 120 кілограмів, 130 кілограмів і 140 кілограмів потрібно підняти по черзі та зафіксувати над головою. Для цього є 1 хвилина.

Кочергін посів друге місце, але за загальними балами залишився на першому. Водночас Андрій Ананієв завдяки своїй перемозі скоротив відставання від лідера на 2 бали.



Друга вправа – підіймання лог-ліфтів / Скриншот з відео програми



Результати другої вправи / Скриншот з відео програми

Третя вправа – "Фермерська прогулянка"

Правила. Дві валізи вагою 130 кілограмів кожна потрібно пронести на максимальну дистанцію – до першого падіння валіз.

Знову переміг Кочергін. Його перевага над опонентами була аж 5 балів. Друге і третє місця посіли Ананієв і Копил.



Третя вправа – "Фермерська прогулянка" / Скриншот з відео програми



Результати спортсменів після третьої вправи / Скриншот з відео програми

Четверта вправа – айсленд-крос

Правила. Снаряд вагою 130 кілограмів треба пронести на відстань 40 метрів (2 відрізки по 20 метрів) якомога швидше і вкластись у 1 хвилину. Важливо, що його потрібно переносити тільки перед собою.

Кочергін знову переміг і вийшов у відрив. Друга і третя позиція – цікава ситуація. Роман Греков наздогнав Ананієва і випередив Копила.



Четверта вправа – айсленд-крос / Скриншот з відео програми



Результати після четвертої вправи / Скриншот з відео програми

П'ята вправа – тяга автомобіля

Правила. Остання вправа – тяга платформи із паралельним хватом. Вага, яка припадає на руки атлетів, 320 кілограмів. Для спортсменів була 1 хвилина для того, щоб зафіксувати найбільшу кількість повторень.

Кочергін зробив 20 повторень. Якби потрібно було для перемоги, то він зробив би і більше, а так розділив перші місця у вправі із Ананієвим та Копилом.



Остання вправа – тяга автомобіля / Скриншот з відео програми



Результати останньої вправи / Скриншот з відео програми

Кочергін на 6 балів випередив Ананієва у загальному заліку. Греков і Копил набрали по 38 балів, але через окремі перемоги Греков все ж випередив Копила. Саме він звійшов на п'єдестал пошани.