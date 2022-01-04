В ньому брали участь 10 атлетів. Вони повинні були пройти 5 важких, богатирських вправ.
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Перша вправа – богатирська естафета
У першій вправі перемагає Олександр Кочергін. Другий результат у Романа Грекова, він має на бал менше. Третій – у Богдана Копила.
Перша вправа – богатирська естафета / Скриншот з відео програми
Результати після першої вправи / Скриншот з відео програми
Друга вправа – оверхед
Кочергін посів друге місце, але за загальними балами залишився на першому. Водночас Андрій Ананієв завдяки своїй перемозі скоротив відставання від лідера на 2 бали.
Друга вправа – підіймання лог-ліфтів / Скриншот з відео програми
Результати другої вправи / Скриншот з відео програми
Третя вправа – "Фермерська прогулянка"
Знову переміг Кочергін. Його перевага над опонентами була аж 5 балів. Друге і третє місця посіли Ананієв і Копил.
Третя вправа – "Фермерська прогулянка" / Скриншот з відео програми
Результати спортсменів після третьої вправи / Скриншот з відео програми
Четверта вправа – айсленд-крос
Кочергін знову переміг і вийшов у відрив. Друга і третя позиція – цікава ситуація. Роман Греков наздогнав Ананієва і випередив Копила.
Четверта вправа – айсленд-крос / Скриншот з відео програми
Результати після четвертої вправи / Скриншот з відео програми
П'ята вправа – тяга автомобіля
Кочергін зробив 20 повторень. Якби потрібно було для перемоги, то він зробив би і більше, а так розділив перші місця у вправі із Ананієвим та Копилом.
Остання вправа – тяга автомобіля / Скриншот з відео програми
Результати останньої вправи / Скриншот з відео програми
Кочергін на 6 балів випередив Ананієва у загальному заліку. Греков і Копил набрали по 38 балів, але через окремі перемоги Греков все ж випередив Копила. Саме він звійшов на п'єдестал пошани.