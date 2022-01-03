Богатыри. Стронгмен-шоу: Спортсмены перекатили за минуту 320-килограммовую шину

В Хмельницком состоялся этап кубка Украины по стронгмену. Атлеты набирали баллы в зачет сильнейших для главного соревнования "Богатырь года".

Богатыри соревновались в 6 упражнениях, чтобы выяснить, кто станет сильнейшим человеком в 2021 году. Как проходили соревнования – читайте на 24 канале.

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Первое упражнение – 2-этапная эстафета

. В 1 этапе была переноска суперйока – 350-килограммового коромысла на 20 метров, а во 2 этапе – айсленд-кросс весом 120 килограммов.

Александр Кочергин завоевал 1 место с суммой 8 баллов. На 2 месте – Денис Бережник, а на 3 – Богдан Копыл.

Упражнение переноски суперйока / Скриншот с видео

Результаты первого упражнения / Скриншот по видео

Второе упражнение – лог-лифт

. Участники должны поднять 120-килограммовое бревно лог-лифт всего за 1 минуту.

Максимум баллов снова получил Александр Кочергин, на 2 строчке – Денис Бережник, а 3 – Богдан Копыл.

Лог-лифт / Скриншот с видео

Результаты второго упражнения / Скриншот по видео

Третье упражнение – "фермерская прогулка"

. Нужно в каждой руке перенести чемоданы на расстояние 40 метров. У них по 130 килограммов.

По подсчетам баллов в этом упражнении победил Александр Кочергин. Его догоняют Денис Бережник и Богдан Копыл.

Перенос тяжелых чемоданов / Скриншот с видео

Результаты третьего упражнения / Скриншот по видео

Четвертое упражнение – кантовка покрышки

. Следует перекатить 7 раз 320-килограммовую шину. На это опять же есть всего 1 минута.

Уверенную победу в соревновании в очередной раз одержал Александр Кочергин. На 2 и 3 местах оказались Денис Бережник и Богдан Копыл.

Перевертывание шины / Скриншот с видео

Результаты четвертого упражнения / Скриншот по видео

Пятое упражнение – мэн-худ-стоун

. Резиновые шары, весом 120 килограммов, нужно опрокинуть наибольшее количество раз через планку.

Александр Кочергин обошел Дениса Бережника и Богдана Копыла и занял 1 место в предпоследнем упражнении.

Упражнение мен-худ-стоун / Скриншот по видео

Результаты пятого упражнения / Скриншот с видео

Финальное упражнение – арм-овер-арм

. Нужно протащить грузовик с прицепом за канатом.

Упражнение арм-овер-арм / Скриншот с видео

Результаты финального упражнения / Скриншот по видео

Согласно результатам всех упражнений победил Александр Кочергин. Он набрал больше всего баллов и стал самым сильным в соревнованиях.