Богатирі змагались у 6 вправах, щоб з'ясувати, хто стане найсильнішою людиною 2021 року. Як відбувались змагання – читайте на 24 каналі.
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Перша вправа – 2-етапна естафета
Олександр Кочергін здобув 1 місце із сумою 8 балів. На 2 місці – Денис Бережник, а на 3 – Богдан Копил.
Вправа перенесення суперйоку / Скриншот із відео
Результати першої вправи / Скриншот із відео
Друга вправа – лог-ліфт
Максимум балів знову здобув Олександр Кочергін, на 2 сходинці – Денис Бережник, а 3 – Богдан Копил
Лог-ліфт / Скриншот із відео
Результати другої вправи / Скриншот із відео
Третя вправа – "фермерська прогулянка"
За підрахунками балів у цій вправі переміг Олександр Кочергін. Його наздоганяє Денис Бережник та Богдан Копил.
Перенесення важких валіз / Скриншот із відео
Результати третьої вправи / Скриншот із відео
Четверта вправа – кантування покришки
Упевнену перемогу у змаганні вчергове здобув Олександр Кочергін. На 2 і 3 місцях також опинились Денис Бережник та Богдан Копил.
Перевертання шини / Скриншот із відео
Результати четвертої вправи / Скриншот із відео
П'ята вправа – мен-худ-стоун
Олександр Кочергін обійшов Дениса Бережника та Богдана Копила та посів 1 місце у передостанній вправі.
Вправа мен-худ-стоун / Скриншот із відео
Результати п'ятої вправи / Скриншот із відео
Фінальна вправа – арм-овер-арм
Вправа арм-овер-арм / Скриншот із відео
Результати фінальної вправи / Скриншот із відео
Згідно з результатами всіх вправ переміг Олександр Кочергін. Він набрав найбільше балів і став найсильнішим.