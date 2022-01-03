Богатирі змагались у 6 вправах, щоб з'ясувати, хто стане найсильнішою людиною 2021 року. Як відбувались змагання – читайте на 24 каналі.

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Перша вправа – 2-етапна естафета

Олександр Кочергін здобув 1 місце із сумою 8 балів. На 2 місці – Денис Бережник, а на 3 – Богдан Копил.

Вправа
Вправа перенесення суперйоку / Скриншот із відео

Результати
Результати першої вправи / Скриншот із відео

Друга вправа – лог-ліфт

Максимум балів знову здобув Олександр Кочергін, на 2 сходинці – Денис Бережник, а 3 – Богдан Копил

Вправа
Лог-ліфт / Скриншот із відео

Результати
Результати другої вправи / Скриншот із відео

Третя вправа – "фермерська прогулянка"

За підрахунками балів у цій вправі переміг Олександр Кочергін. Його наздоганяє Денис Бережник та Богдан Копил.

Вправи
Перенесення важких валіз / Скриншот із відео

Результати
Результати третьої вправи / Скриншот із відео

Четверта вправа – кантування покришки

Упевнену перемогу у змаганні вчергове здобув Олександр Кочергін. На 2 і 3 місцях також опинились Денис Бережник та Богдан Копил.

Шина
Перевертання шини / Скриншот із відео

Результати
Результати четвертої вправи / Скриншот із відео

П'ята вправа – мен-худ-стоун

Олександр Кочергін обійшов Дениса Бережника та Богдана Копила та посів 1 місце у передостанній вправі.

Вправа
Вправа мен-худ-стоун / Скриншот із відео

Результати
Результати п'ятої вправи / Скриншот із відео

Фінальна вправа – арм-овер-арм

Вправа
Вправа арм-овер-арм / Скриншот із відео

Результати
Результати фінальної вправи / Скриншот із відео

Згідно з результатами всіх вправ переміг Олександр Кочергін. Він набрав найбільше балів і став найсильнішим.