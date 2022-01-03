Богатыри соревновались в 6 упражнениях, чтобы выяснить, кто станет сильнейшим человеком в 2021 году. Как проходили соревнования – читайте на 24 канале.
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Первое упражнение – 2-этапная эстафета
Александр Кочергин завоевал 1 место с суммой 8 баллов. На 2 месте – Денис Бережник, а на 3 – Богдан Копыл.
Упражнение переноски суперйока / Скриншот с видео
Результаты первого упражнения / Скриншот по видео
Второе упражнение – лог-лифт
Максимум баллов снова получил Александр Кочергин, на 2 строчке – Денис Бережник, а 3 – Богдан Копыл.
Лог-лифт / Скриншот с видео
Результаты второго упражнения / Скриншот по видео
Третье упражнение – "фермерская прогулка"
По подсчетам баллов в этом упражнении победил Александр Кочергин. Его догоняют Денис Бережник и Богдан Копыл.
Перенос тяжелых чемоданов / Скриншот с видео
Результаты третьего упражнения / Скриншот по видео
Четвертое упражнение – кантовка покрышки
Уверенную победу в соревновании в очередной раз одержал Александр Кочергин. На 2 и 3 местах оказались Денис Бережник и Богдан Копыл.
Перевертывание шины / Скриншот с видео
Результаты четвертого упражнения / Скриншот по видео
Пятое упражнение – мэн-худ-стоун
Александр Кочергин обошел Дениса Бережника и Богдана Копыла и занял 1 место в предпоследнем упражнении.
Упражнение мен-худ-стоун / Скриншот по видео
Результаты пятого упражнения / Скриншот с видео
Финальное упражнение – арм-овер-арм
Упражнение арм-овер-арм / Скриншот с видео
Результаты финального упражнения / Скриншот по видео
Согласно результатам всех упражнений победил Александр Кочергин. Он набрал больше всего баллов и стал самым сильным.