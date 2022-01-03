Богатыри соревновались в 6 упражнениях, чтобы выяснить, кто станет сильнейшим человеком в 2021 году. Как проходили соревнования – читайте на 24 канале.

К теме Мы давно лелеяли эту идею, – стронгмен рассказал об установлении рекорда с "Мрией"

Первое упражнение – 2-этапная эстафета

Александр Кочергин завоевал 1 место с суммой 8 баллов. На 2 месте – Денис Бережник, а на 3 – Богдан Копыл.

Вправа

Упражнение переноски суперйока / Скриншот с видео

Результати

Результаты первого упражнения / Скриншот по видео

Второе упражнение – лог-лифт

Максимум баллов снова получил Александр Кочергин, на 2 строчке – Денис Бережник, а 3 – Богдан Копыл.

Вправа

Лог-лифт / Скриншот с видео

Результати

Результаты второго упражнения / Скриншот по видео

Третье упражнение – "фермерская прогулка"

По подсчетам баллов в этом упражнении победил Александр Кочергин. Его догоняют Денис Бережник и Богдан Копыл.

Вправи

Перенос тяжелых чемоданов / Скриншот с видео

Результати

Результаты третьего упражнения / Скриншот по видео

Четвертое упражнение – кантовка покрышки

Уверенную победу в соревновании в очередной раз одержал Александр Кочергин. На 2 и 3 местах оказались Денис Бережник и Богдан Копыл.

Шина

Перевертывание шины / Скриншот с видео

Результати

Результаты четвертого упражнения / Скриншот по видео

Пятое упражнение – мэн-худ-стоун

Александр Кочергин обошел Дениса Бережника и Богдана Копыла и занял 1 место в предпоследнем упражнении.

Вправа

Упражнение мен-худ-стоун / Скриншот по видео

Результати

Результаты пятого упражнения / Скриншот с видео

Финальное упражнение – арм-овер-арм

Вправа

Упражнение арм-овер-арм / Скриншот с видео

Результати

Результаты финального упражнения / Скриншот по видео

Согласно результатам всех упражнений победил Александр Кочергин. Он набрал больше всего баллов и стал самым сильным.