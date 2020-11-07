У свіжому випуску програми "Богатирі Стронгмен-шоу" за 7 листопада – попри пандемію, стронгмени все-таки змогли розпочати сезон. У Києві пройшов чемпіонат України у трьох вагових категоріях: 95, 110 та понад 110 кілограмів.

За титул переможців змагалися 14 стронгменів з різних куточків України. Серед них були як дебютанти, так і вже титуловані спортсмени, зокрема, чемпіони торішніх турнірів. Як спортсмени виборювали перемогу в надскладних вправах – читайте на 24 каналі.

Пригадайте Богатирі. Стронгмен-шоу: Запекла боротьба за звання найсильнішого стронгмена України

Перша вправа "супер-йок"

Атлетам потрібно було перенести на своїх плечах коромисло на відстань у 20 метрів. Учасники в категорії до 95 кілограмів мали виконувати вправи у двох вагах: 250 кілограмів та 320 кілограмів.



Спортсмен виконує вправу "Супер-йок" / Скриншот з відео

Перемогу в цьому змаганні здобув львів'янин Роман Грицеляк. За 13,60 секунди він проніс вантаж у 320 кілограмів. Відтак спорстмен отримав 14 балів.



Результати після першої вправи / Скриншот з відео

Друга вправа "лог-ліфт"

Це підняття колоди з підлоги над головою на кількість разів. Учасники у ваговій категорії до 95 кілограмів повинні були підіймати снаряд, що мав дві ваги: 90 та 120 кілограмів.



Стронгмени виконують "лог-ліфт" / Скриншот з відео

Лідери змагання дещо змінилися після другої вправи. На першому місці з 26 балами опинився Василь Олєйніков зі селища Степне, що на Полтавщині. За виконання "лог-ліфту" він отримав 14 балів.

Натомість Роман Грицеляк, який лідирував після першої вправи, не зміг подолати цей етап турніру. Атлет вирішив припинити участь після другої вправи, оскільки оцінив, що не може претендувати на високі місця.



Результати змагання після виконання другої вправи / Скриншот з відео

Які ще вправи довелося подолати учасникам і хто став переможцем – дивіться у відео програми.