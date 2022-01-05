Богатыри. Стронгмен-шоу: Атлеты мощно побороли грузовик весом 8,5 тонны

Track чемпионат Украины состоялся уже в четвертый раз в истории, в третий раз – в Киеве. Стронгмены в столице соревновались в перетягивании грузовиков.

В чемпионате приняли участие 22 стронгмена со всей Украины. Богатырям пришлось пройти 3 сверхтяжелых упражнения с грузовиками, которые превышали их собственный вес в тонны раз.

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Первое упражнение – толкание грузовика

Track push – толкание грузовика вперед головой – упражнение, в котором нужно сзади толкать машину весом 8,5 тонны. Спортсмены будут иметь 1 минуту, чтобы сдвинуть грузовик на 20 метров.

В первом упражнении сенсационно победил Андрей Бурденюк из Черновцов – получил 22 балла. В то же время второе место за Сергеем Богданом из Северодонецка – 21 балл. Третье место получил Роман Лукьянчук из Львова, который показал результат в 20 баллов.



Богатыри толкали грузовик весом 8,5 тонны / Скриншот из видео программы



Результаты track push / Скриншот из видео программы

Второе упражнение – track pool

Track pool – это упражнение, в котором богатырям нужно протянуть грузовик вперед с помощью прикрепленной к их поясу цепи. Дистанция – снова 20 метров. Время – 1 минута.

Небольшой наклон на Крещатике практически сделал невозможным усилия многих атлетов в соответствующем упражнении. Некоторые стронгмены протянули грузовик на 2 – 28 сантиметров.

Александр Лашин из Мариуполя со всей силой пытался протащить машину, в конце концов ему удалось порвать цепь, но не сдвинуть грузовик с места.



Александр Лашин порвал цепь во время второго упражнения / Скриншот из видео программы

Второе упражнение выиграл Владимир Климко из Львова с результатом в 22 балла и сразу вышел на первую позицию с общей суммой в 40 баллов. В то же время Богдан Ксенчук из Кривого Рога поднялся на вторую позицию – всего у него 36 баллов. Роман Лукьянчук пока остался третьим.



Климко победил во втором упражнении / Скриншот из видео программы

Третье упражнение – сдвиг грузовиков с помощью каната

Arm-over-arm – упражнение, в котором есть уже два сцепленных грузовика. Поэтому речь идет уже о 16 тоннах, дистанция – 20 метров. Атлетам нужно протянуть грузовики с помощью каната.

Павел Кордияка догнал Владимира Климко. Но по дополнительному признаку, победой в отдельном упражнении, которая есть только у Климко, именно он впервые стал чемпионом Украины в этой дисциплине.



Arm-over-arm – упражнение, в котором есть уже два грузовика / Скриншот из видео программы

Павел Кордияка из Львова сменил чемпионство на статус вице-чемпиона. Впервые на подиуме Track чемпионата – Богдан Копыл из Черкасс, что является несомненным успехом для него.



Результаты третьего испытания / Скриншот из видео программы

Фортуна оказалась на стороне Владимира Климко, он сохранил победу в общем зачете в одной дисциплине. В track push Климко занял 5 место.

Ключевую победу он одержал в track pool – 1 место, время, которое показал Владимир – 24,75 секунды. В последнем упражнении – лишь девятый результат – 41,76 секунды.