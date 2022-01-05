У чемпіонаті взяли участь 22 стронгмени з усієї України. Богатирям довелося пройти 3 надважкі вправи з вантажівками, які перевищували їх власну вагу у тонни разів.

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Перша вправа – штовхання вантажівки

Правила. Track push – штовхання вантажівки вперед головою – вправа, у якій потрібно ззаду потрібно штовхати машину вагою 8,5 тонн. Спортсмени матимуть 1 хвилину, щоб зрушити вантажівку на 20 метрів.

У першій вправі сенсаційно переміг Андрій Бурденюк з Чернівців – отримав 22 бали. Водночас друге місце за Сергієм Богданом з Сєвєродонецька – 21 бал. Третє місце отримав Роман Лук'янчук зі Львова, який показав результат у 20 балів.



Богатирі штовхали вантажівку вагою 8,5 тонн / Скриншот з відео програми



Результати track push / Скриншот з відео програми

Друга вправа – track pool

Правила. Track pool – це вправа, у якій богатирям потрібно протягнути вантажівку вперед за допомогою прикріпленого до їхнього поясу ланцюга. Дистанція – знову 20 метрів. Час – 1 хвилина.

Невеликий нахил на Хрещатику практично унеможливив зусилля багатьох атлетів у відповідній вправі. Деякі стронгмени протягнули вантажівку на 2 – 28 сантиметрів.

Олександр Лашин з Маріуполя з усією силою намагався протягнути машину, зрештою йому вдалося порвати ланцюг, але не зрушити вантажівку з місця.



Олександр Лашин порвати ланцюг під час другої вправи / Скриншот з відео програми

Другу вправу виграв Володимир Климко зі Львова з результатом у 22 бали і одразу вийшов на першу позицію зі загальною сумою у 40 балів. Натомість Богдан Ксенчук з Кривого Рогу піднявся на другу позицію – загалом у нього 36 балів. Роман Лук'янчук поки що залишився третім.



Климко переміг у другій вправі / Скриншот з відео програми

Третя вправа – зрушення вантажівок за допомогою канату

Правила. Arm-over-arm – вправа, у якій є вже дві щеплені вантажівки. Тож мовиться вже про 16 тонн, дистанція – 20 метрів. Атлетам потрібно притягнути вантажівки за допомогою канату.

Павло Кордіяка наздогнав Володимира Климка. Але за додатковою ознакою, перемогою в окремій вправі, яка є лише у Климка, саме він вперше став чемпіоном України у цій дисципліні.



Arm-over-arm – вправа, у якій є вже дві вантажівки / Скриншот з відео програми

Павло Кордіяка зі Львова змінив чемпіонство на статус віцечемпіона. Вперше на подіумі Track чемпіонату – Богдан Копил з Черкас, що є безсумнівним успіхом для нього.



Результати третього випробування / Скриншот з відео програми

Фортуна опинилася на боці Володимира Климка, він зберіг перемогу у загальному заліку рахунком перемоги в одній дисципліні. У track push Климко посів 5 місце.

Ключову перемогу він отримав у track pool – 1 місце, час, який показав Володимир – 24,75 секунди. В останній вправі – лише дев'ятий результат – 41,76 секунди.