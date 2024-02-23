Обладатель пояса WBC Continental Americas в первом среднем весе Сергей Богачук 30 марта проведет бой против американца Себастьяна Фундоры. На кону будет стоять полноценный титул WBC в первом среднем весе.

Читайте также Ломаченко далеко позади: Беринчик возглавил рейтинг WBO

Богачук нацелен на чемпионство

За месяц до поединка 28-летний украинский боксер поделился своими ожиданиями от поединка. По словам Богачука, он нацелен на выигрыш престижного чемпионского пояса.

"Он хороший боец. Он высокий, в хорошей форме. Я знаю Фундору, потому что несколько лет назад я провел много спаррингов с ним. Он изменился, стал лучше, сильнее. Я чувствую себя прекрасно. Это большой бой для меня. Мне нужен был этот бой, мне нужен этот титул", – сказал Богачук.

Поединок Сергея Борячука против Себастьяна Фундоры пройдет 30 марта в рамках первого вечера бокса Premier Boxing Champions на Amazon Prime Video. В случае победы Богачук станет вторым после Усика украинским действующим чемпионом мира в профессиональном боксе.

Важно. Богачук одержал на профессиональном ринге 23 победы, все – нокаутом. Однако, к сожалению, в пассиве Сергея есть одно поражение от американца Брэндона Адамса.