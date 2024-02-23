Володар пояса WBC Continental Americas у першій середній вазі Сергій Богачук 30 березня проведе бій проти американця Себастьяна Фундори. На кону стоятиме повноцінний титул WBC у першій середній вазі.

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Богачук націлений на чемпіонство

За місяць до поєдинку 28-річний український боксер поділився своїми очікуваннями від двобою. За словами Богачука, він націлений на виграш престижного чемпіонського поясу.

"Він хороший боєць. Він високий, у гарній формі. Я знаю Фундору, тому що кілька років тому я провів багато спарингів з ним. Він змінився, став кращим, сильнішим. Я почуваюся чудово. Це великий бій для мене. Мені потрібен був цей бій, мені потрібен цей титул", – сказав Богачук.

Поєдинок Сергія Борячука проти Себастьяна Фундори пройде 30 березня у межах першого вечора боксу Premier Boxing Champions на Amazon Prime Video. У випадку перемоги Богачук стане другим після Усика українським чинним чемпіоном світу в професіональному боксі.

Важливо. Богачук здобув на професіональному рингу 23 перемоги, всі – нокаутом. Однак, на жаль, в пасиві Сергія є одна поразка від американця Брендона Адамса.