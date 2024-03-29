Уже 30 марта состоится бой за титул временного чемпиона WBC в первом среднем весе между украинцем Сергеем Богачуком и американцем Брайаном Мендосой. Богачук не скрывает, что предстоящий поединок является одним из важнейших в его карьере.

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Богачук готов на 100% к чемпионскому бою

Сначала Богачук должен был боксировать против Себастьяна Фундоры за полноценный титул WBC, но тот заменил Кита Турмана в бою против Тимофея Цзю. Именно с последним Фундора разыграет вакантный титул Всемирного Боксерского Совета.

"Я очень рад быть здесь на большом шоу. Я собираюсь показать своим фанатам и всему миру великолепный бой. Не могу дождаться субботнего вечера. Брайан – хороший боец с великолепным опытом. Это большой поединок в моей карьере. Я сосредоточен только на нем

За последние годы я приобрел большой опыт. Я готов на 100%. Теперь я более умный боец и готов ко всем большим боям. В субботу намерен показать все, на что я способен. Мое время приближается. Это будет замечательный бой", – сказал Богачук.

Напомним, Богачук одержал на профессиональном ринге 23 победы, все – нокаутом. Однако, к сожалению, в пассиве Сергея есть одно поражение от американца Брэндона Адамса.