Поединок за полноценный титул WBC в первом среднем весе между украинцем Сергеем Богачуком и американцем Себастьяном Фундорой отменен. Наш соотечественник получит нового соперника.

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Богачук получит нового соперника в чемпионском поединке

Причина в том, что Фундора 30 марта заменит Кита Турмана в бою против чемпиона WBO в первом среднем весе Тимофея Цзю. Турман получил травму бицепса на тренировке.

Ожидается, что Сергей Богачук, который является обладателем пояса WBC Continental Americas в первом среднем весе и претендентом на основной титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета, получит нового соперника. Имя оппонента, заменяющего Фундору, пока неизвестно.

Важно. Чемпионский поединок Богачука должен состояться 30 марта в рамках первого вечера бокса Premier Boxing Champions на Amazon Prime Video. В случае победы Богачук станет вторым после Усика украинским действующим чемпионом мира в профессиональном боксе.

Напомним, Богачук одержал на профессиональном ринге 23 победы, все – нокаутом. Однако, к сожалению, в пассиве Сергея есть одно поражение от американца Брэндона Адамса.