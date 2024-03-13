"Выиграть войну, выиграть бой": украинский боксер о своей мотивации перед титульным поединком
Источник:Boxing Scene
На даный момент в боксе среди украинцев действующим чемпионом мира является только Александр Усик. Однако уже совсем скоро к нему может присоединиться еще один наш земляк.
В субботу, 30 марта, в Лас-Вегасе Сергей Богачук проведет бой против американца Себастьяна Фундоры. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.
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Все мысли об Украине
На даный момент боксеры находятся на финишной прямой подготовки к бою и выходят на максимум физической формы. Накануне битвы украинский боксер рассказал о своей мотивации, которая выходит далеко за пределы спорта.
"Моя мотивация – это моя страна, потому что она находится в состоянии войны. Мне нужно победить, чтобы поддержать ее. Это мотивирует меня. Погибло много гражданских людей – детей, девушек. В моей стране очень плохая ситуация, очень опасная.
Моя мотивация – это мой народ в Украине. Я хочу поддержать свою страну. Хочу показать миру, что Украина – сильная страна. Выиграть войну, выиграть бой. Мне нужна мотивация, нужна победа,
– сказал Богачук.
Напомним, что свой последний бой украинский боксер провел в июле 2023 года. Он одолел ганца Патрика Аллоти нокаутом уже в первом раунде.
Что известно о Сергее Богачуке
- 28-летний боксер из Винницы
- Мастер спорта Украины международного класса
- Серебряный призер чемпионата Украины
- Участвовал в лиге Мировой серии бокса в составе команды "Украинских атаманов"
- С 2017 года выступает на профессиональном уровне
- Провел 24 поединка, в которых одержал 23 победы – все нокаутом
- Действующий чемпион Континентальной Америки по версии WBC в первом среднем весе.