У суботу, 30 березня, у Лас-Вегасі Сергій Богачук проведе бій проти американця Себастьяна Фундори. На кону буде стояти титул чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі.

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Усі думки про Україну

Наразі боксери знаходяться на фінішній прямій підготовки до бою та виходять на максимум фізичної форми. Напередодні битви український боксер розповів про свою мотивацію, яка виходить далеко за межі спорту.

"Моя мотивація – це моя країна, бо вона перебуває у стані війни. Мені потрібно перемогти, щоб підтримати її. Це мотивує мене. Загинуло багато цивільних людей – дітей, дівчат. У моїй країні дуже погана ситуація, дуже небезпечна.

Моя мотивація – це мій народ в Україні. Я хочу підтримати свою країну. Хочу показати світу, що Україна – сильна країна. Виграти війну, виграти бій. Мені потрібна мотивація, потрібна перемога,

– сказав Богачук.

Нагадаємо, що свій останній бій український боксер провів у липні 2023 року. Він здолав ганця Патріка Аллоті нокаутом вже в першому раунді.

Що відомо про Сергія Богачука