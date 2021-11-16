Боевой состав без неожиданностей: заявка Украины на решающий матч отбора ЧМ-2022

Сборная Украины 16 ноября проведет решающий матч в борьбе за плей-офф чемпионата мира-2022. Тренерский штаб "сине-желтых" определился с заявкой на игру.

Без двух "горняков"

В список сформированный тренерским штабом во главе с Александром Петраковым попали 23 футболиста. В заявке сборной Украины нет сильных неожиданностей.

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В списке игроков, которые могут получить шанс сыграть против боснийцев, не нашлось места для двух игроков донецкого Шахтера – Виктора Корниенко и Даниила Сикана.

Заявка сборной Украины

Вратари: Бущан, Пятов, Потрошитель

Бущан, Пятов, Потрошитель Защитники: Соболь, Качараба, Кривцов, Забарный, Тимчик, Караваев, Матвиенко

Соболь, Качараба, Кривцов, Забарный, Тимчик, Караваев, Матвиенко Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Коваленко

Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Коваленко Нападающие: Яремчук, Довбик, Гармаш

Матч против Боснии и Герцеговины состоится в Зенице на стадионе "Билино Поле". Поединок будет решающим для Украины, претендующей на плей-офф чемпионата мира-2022. Огромным плюсом для подопечных Петракова будет то, что боснийцы уже потеряли все шансы на второе место, поэтому не имеют никакой мотивации на этот поединок.

Однако не все зависит от исхода матча Украины. "Сине-желтых" устраивает лишь поражение финнов в противостоянии с Францией.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября. Начало встречи в 21:45.