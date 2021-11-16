"Выйти и сыграть для болельщиков"

Кополовец отметил, что в церковь надо ходить постоянно, а не тогда, когда "жареный петух в одно место клюет". Однако он считает, что это все-таки больше плюс для команды.

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"Им уже действительно это назрело, потому что когда столько моментов, в которых команда не может забить – это что-то невероятное. Я такого уже давно не видел", – сказал бывший футболист.

Экс-игрок Карпат отмечает, что игрокам сборной Украины стоит быть более раскрепощенными и показать качественный футбол для болельщиков.

Выйти и сыграть для болельщиков – и это главное. От нас уже ничего не зависит, мы, в принципе, про***ли все, что можно. Постараться добиться результата, а там уж – как бог даст,

– заявил Михаил.

Кополовец предсказывает увольнение наставнику "сине-желтых", однако он все же надеется на победу украинцев.

"Петракова, скорее всего, уволят, как мне кажется. Поэтому пацаны должны биться и за себя, и за страну, и за тренера. Но опять же, в церковь надо было идти раньше. Впрочем, будем надеяться, что чудо в этом случае произойдет", – подытожил футболист.

Сборная Украины во вторник, 16 ноября, проведет последний отборочный поединок квалификации чемпионата мира-2022. На выезде "сине-желтые" встретятся с командой Боснии и Герцеговины. Матч начнется в 21.45.

Украина может выйти в плей-офф отбора, для этого необходимо победить боснийцев, а команде Финляндии не обыграть французов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 в Катаре.

К слову. Александр Петраков возглавил национальную команду после увольнения Андрея Шевченко с должности главного тренера сборной Украины. Впрочем, как исполняющий обязанности главного тренера. Срок контракта УАФ не оглашала.