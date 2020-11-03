Боец ММА спас двух людей во время теракта в Вене – один из них был ранен
Боец смешанных единоборств Микаил Озен вместе с другом стали настоящими спасителями во время теракта в Вене. Ребята помогли спасти от нападавшего полицейского, который был ранен и пожилую женщину.
Австрийский боец турецкого происхождения Микаил Озен и его друг Реджеп Гюльтикен стали свидетелями перестрелки в столице Австрии и помогли людям спрятаться от террориста. Друг бойца в ходе террористической атаки был ранен в ногу, сообщает Hurriyet.
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Боец ММА стал спасителем во время теракта
Ребята заметили работника полиции, который был ранен в перестрелке и лежал возле метро. Ребята быстро сориентировались и помогли правоохранителю добраться до машины скорой помощи.
Также Озен и его друг увидели пожилую женщину, которая шла в направлении места, где происходила перестрелка. Увидев ее, они остановились, спустились вниз и забрали пожилую женщину в безопасное место.
Видео этого момента было снято на камеру. В ролике хорошо видно, как боец и его друг помогают раненому полицейскому.
Кто такой Микаил Озен?
Австрийский боец турецкого происхождения. В его активе 5 побед в восьми боях по смешанным единоборствам.
Видео момента спасения раненого полицейского
Теракты в Вене: что известно
- 2 ноября около 20:00 по местному времени в Вене началась стрельба. Несколько преступников, вооруженных оружием, открыли огонь в людей, сидящих за столиками в уличных кафе и ресторанах. Кроме того, нападавшие стреляли и в прохожих.
- Полицейские заявили о шести разных местах, где действовали террористы. Кроме 3 жертв, по меньшей мере 18 человек получили ранения.
- Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал инцидент терактом. Трагедия произошла перед началом локдауна в Австрии из-за эпидемии коронавируса. О своей причастности к нападениям уже заявили джихадисты.
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