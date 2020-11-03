Боец смешанных единоборств Микаил Озен вместе с другом стали настоящими спасителями во время теракта в Вене. Ребята помогли спасти от нападавшего полицейского, который был ранен и пожилую женщину.

Австрийский боец ​​турецкого происхождения Микаил Озен и его друг Реджеп Гюльтикен стали свидетелями перестрелки в столице Австрии и помогли людям спрятаться от террориста. Друг бойца в ходе террористической атаки был ранен в ногу, сообщает Hurriyet.

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Боец ММА стал спасителем во время теракта

Ребята заметили работника полиции, который был ранен в перестрелке и лежал возле метро. Ребята быстро сориентировались и помогли правоохранителю добраться до машины скорой помощи.

Также Озен и его друг увидели пожилую женщину, которая шла в направлении места, где происходила перестрелка. Увидев ее, они остановились, спустились вниз и забрали пожилую женщину в безопасное место.

Видео этого момента было снято на камеру. В ролике хорошо видно, как боец ​​и его друг помогают раненому полицейскому.

Кто такой Микаил Озен?

Австрийский боец ​​турецкого происхождения. В его активе 5 побед в восьми боях по смешанным единоборствам.

Видео момента спасения раненого полицейского