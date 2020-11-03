Боєць змішаний єдиноборств Мікаїл Озен разом із другом стали справжніми рятівниками під час теракту у Відні. Хлопці допомогли врятувати від нападника поліцейського, який був поранений та жінку похилого віку.

Австрійський боєць турецького походження Мікаїл Озен і його друг Реджеп Гюльтікен стали свідками перестрілки у столиці Австрії та допомогли людям сховатись від терориста. Друг бійця у ході терористичної атаки був поранений у ногу, повідомляє Hurriyet.

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Боєць ММА став рятівником під час теракту

Хлопці помітили працівника поліції, який був поранений у перестрілці та лежав біля метро. Хлопці швидко зорієнтувались та допомогли правоохоронцю дістатись до машини швидкої допомоги.

Також Озен та його друг побачили літню жінку, яка прямувала у напрямку місця, де відбувалась перестрілка. Побачивши її, вони зупинилися і спустилися вниз та забрали літню жінку у безпечне місце.

Відео цього моменту було знято на камеру. У ролику добре видно, як боєць та його друг допомагають пораненому поліцейському.

Хто такий Мікаїл Озен? Австрійський боєць турецького походження. У його активі 5 перемог у восьми боях зі змішаних єдиноборств.

Відео моменту порятунку пораненого поліцейського