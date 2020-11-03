Боєць ММА врятував двох людей під час теракту у Відні – один з них був поранений
Боєць змішаний єдиноборств Мікаїл Озен разом із другом стали справжніми рятівниками під час теракту у Відні. Хлопці допомогли врятувати від нападника поліцейського, який був поранений та жінку похилого віку.
Австрійський боєць турецького походження Мікаїл Озен і його друг Реджеп Гюльтікен стали свідками перестрілки у столиці Австрії та допомогли людям сховатись від терориста. Друг бійця у ході терористичної атаки був поранений у ногу, повідомляє Hurriyet.
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Боєць ММА став рятівником під час теракту
Хлопці помітили працівника поліції, який був поранений у перестрілці та лежав біля метро. Хлопці швидко зорієнтувались та допомогли правоохоронцю дістатись до машини швидкої допомоги.
Також Озен та його друг побачили літню жінку, яка прямувала у напрямку місця, де відбувалась перестрілка. Побачивши її, вони зупинилися і спустилися вниз та забрали літню жінку у безпечне місце.
Відео цього моменту було знято на камеру. У ролику добре видно, як боєць та його друг допомагають пораненому поліцейському.
Хто такий Мікаїл Озен?Австрійський боєць турецького походження. У його активі 5 перемог у восьми боях зі змішаних єдиноборств.
Відео моменту порятунку пораненого поліцейського
Теракти у Відні: що відомо
- 2 листопада близько 20:00 за місцевим часом у Відні розпочалася стрілянина. Кілька злочинців, озброєних зброєю, відкрили вогонь у людей, які сиділи за столиками у вуличних кафе і ресторанах. Крім того, нападники стріляли і в перехожих.
- Поліцейські заявили про шість різних місць, де діяли терористи. Окрім 3 жертв, щонайменше 18 людей отримали поранення.
- Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав інцидент терактом. Трагедія сталася перед початком локдауну в Австрії через епідемію коронавірусу. Про свою причетність до нападів уже заявили джихадисти.
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